Вольфф не хотел подниматься на подиум в Монако

Тото Вольфф: «Десять лет не поднимался на подиум – в таких ситуациях сложно сохранять беспристрастность»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о том, почему нарушил свою же традицию и поднялся на подиум Гран-при Канады, чтобы получить командный приз за победу в гонке.
«Я десять лет не поднимался на подиум, потому что в таких ситуациях сложно сохранять беспристрастное отношение к обоим пилотам, чтобы обе стороны боксов в команде оставались довольны. Однако в этот раз я не смог этого избежать, потому что один из руководящих сотрудников, которого я изначально хотел отправить на подиум, не смог этого сделать – сказав, что ему нужно обязательно успеть на самолет. Ну а затем команда сказала, что идти должен я. И должен сказать, что стоя на подиуме во время церемонии я испытывал смешанные чувства [в отношении Джорджа Расселла]. Ведь он, вероятно, должен был выиграть гонку в Канаде, но мы его подвели. В то время как в Монако он вполне мог бы попасть на подиум, если бы не штраф, полученный в результате ошибки», – рассказал Вольфф.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости