Пилот Williams обвинил Хюлькенберга в своем сходе

Пилот Williams Карлос Сайнс резко раскритиковал Нико Хюлькенберга после столкновения на Гран При Монако, обвинив опытного немецкого пилота в своей аварии.

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Для Сайнса гонка складывалась весьма успешно. Стартовав 12-м, после аварии Шарля Леклера и красных флагов он оказался в очковой зоне. На рестарте испанец шёл десятым впереди напарника Алекса Албона, а Williams благодаря грамотной тактике сдерживания соперников рассчитывала заработать двойные очки.

Однако за несколько кругов до финиша всё изменилось. В шпильке Хюлькенберг попытался атаковать Окона по внутренней траектории. Пилот Audi оказался слишком глубоко внутри и в итоге врезался в Сайнса. Для испанца гонка закончилась сходом. Сам Хюлькенберг не согласился с последовавшим десятисекундным штрафом.