Пилот Williams обвинил Хюлькенберга в своем сходе

«Глупый риск». Карлос Сайнс обвинил Нико Хюлькенберга в своём сходе
Пилот Williams Карлос Сайнс резко раскритиковал Нико Хюлькенберга после столкновения на Гран При Монако, обвинив опытного немецкого пилота в своей аварии.
Для Сайнса гонка складывалась весьма успешно. Стартовав 12-м, после аварии Шарля Леклера и красных флагов он оказался в очковой зоне. На рестарте испанец шёл десятым впереди напарника Алекса Албона, а Williams благодаря грамотной тактике сдерживания соперников рассчитывала заработать двойные очки.
Однако за несколько кругов до финиша всё изменилось. В шпильке Хюлькенберг попытался атаковать Окона по внутренней траектории. Пилот Audi оказался слишком глубоко внутри и в итоге врезался в Сайнса. Для испанца гонка закончилась сходом. Сам Хюлькенберг не согласился с последовавшим десятисекундным штрафом.
«До рестарта гонка шла очень хорошо. Мы всё контролировали: темп, стратегия – всё складывалось отлично. Мы шли к ещё нескольким очкам в этот уик-энд. Но, к сожалению, после рестарта кое-кто решили пойти на глупый риск, и моя гонка закончилась. В таком повороте, как шестой, где мы гонялись уже сотни раз, все знают, что там пелотон неизбежно сжимается. Но некоторые пытаются исполнить обгон мечты и ошибаются. А жертвой стал я. Выбросить в мусор всю работу команды и потерять два очка – это очень неприятно». Несмотря на сход, Сайнс остался доволен собственной скоростью: «Честно говоря, сегодня у меня был действительно очень хороший темп. Поэтому я одновременно доволен своим выступлением и невероятно разочарован итогом, потому что твою гонку могут разрушить просто из-за того, что кто-то оказался слишком оптимистичен. Это классический Монако. И некоторые продолжают попадаться в одну и ту же ловушку», – сказал Сайнс.