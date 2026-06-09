Хэмилтон ответил, могла ли Ferrari выиграть в Монако

Льюис Хэмилтон о том, могла ли «Феррари» выиграть в Монако: «Ближе некуда»
Пилот «Феррари» оценил, насколько близко подобрался к первой победе за Скудерию на Гран-при Монако, где финишировал вторым.
«Вероятность первой победы с «Феррари» в Монако? Ближе некуда. «Мерседес» был явно быстрее всех, мы не могли сравниться с ними по темпу. К сожалению, [Андреа Кими] Антонелли выступил феноменальным образом, и я благодарен за то, что мне довелось увидеть его в этот момент. Это его момент. Я очень благодарен, что смог разделить с ним эти мгновения. Я очень-очень благодарен команде, поскольку после прошлого ужаснейшего года я наконец-то вновь разжигаю в себе страсть и веру, которую команда вкладывала в меня, когда я впервые к ней присоединился. После серьезного спада в прошлом году мы возвращаемся на прошлый уровень. Здорово видеть, как команда борется за победу. Они отлично справляются. Впереди у нас много работы, чтобы попытаться сократить отставание», – сказал Хэмилтон.
Ирина Роднина: «На Валиевой и Трусовой свет клином не сошелся. Давайте хотя бы дождемся чего-то в их исполнении, а потом будем вешать медали»
Льюис Хэмилтон о том, могла ли «Феррари» выиграть в Монако: «Ближе некуда»
«Автомобилист» подписал договор на 2 года с Клэгом. Защитник играл за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Баффало» в НХЛ
Ирина Роднина: «На Валиевой и Трусовой свет клином не сошелся. Давайте хотя бы дождемся чего-то в их исполнении, а потом будем вешать медали»
Льюис Хэмилтон о том, могла ли «Феррари» выиграть в Монако: «Ближе некуда»
«Автомобилист» подписал договор на 2 года с Клэгом. Защитник играл за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Баффало» в НХЛ