Пилот Haas: мы способны побороться за позиции в десятке

Гонщики Haas заработали очки на двух предыдущих этапах в Канаде и Монако. Команда рассчитывает сохранить положительную динамику и в предстоящий уик-энд на Гран При Барселоны-Каталонии.

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Айо Комацу, руководитель команды: «Второй европейский этап сезона пройдёт на трассе в Барселоне, на которой в январе мы впервые тестировали машину, построенную в рамках нового регламента. С тех пор мы стали гораздо лучше понимать машину.

Однако в Барселоне нам предстоит решать совершенно другие задачи по сравнению с двумя предыдущими этапами, которые проходили на временных городских трассах. В обеих гонках нам удалось заработать очки, но мы понимаем, что теперь нужно сделать шаг вперёд. Необходимо использовать весь опыт, полученный на этих этапах, и адаптироваться к совершенно другим требованиям трассы в Барселоне.

Несмотря на то что в Монако мы, в целом, сработали хорошо, у нас осталось ощущение, что можно было добиться большего. Поэтому мы с нетерпением ждём возможности снова выйти на трассу в этот уик-энд».

Оливер Берман: «В гонках хорошо то, что следующий шанс заработать очки появляется очень быстро, и неудачный уик-энд можно сразу оставить в прошлом. Именно на это я рассчитываю в Барселоне.

Все гонщики отлично знают эту трассу, и я надеюсь, что именно здесь мы впервые сможем в полной мере оценить эффект от обновлений машины, которые привезли в Канаду. В Барселоне есть как медленные, так и быстрые повороты, а также возможности для обгонов. Думаю, на этой трассе мы способны побороться за позиции в первой десятке».

Эстебан Окон: «Приятно быстро вернуться на трассу, заработав очки в Монако. За многие годы мы отлично выучили трассу в Барселоне. Мы приезжаем туда много лет, и мне даже кажется, что за свою карьеру я проехал в Барселоне тысячи кругов.

Я впервые сел за руль «формулы» в Испании, а одну из своих первых побед одержал здесь в Формуле Renault. Кроме того, на этой трассе мы провели огромное количество тестов.

Для нашей команды этап в Монако получился непростым, поэтому сейчас мы рассчитываем на более спокойный и предсказуемый уик-энд без лишних проблем, и надеемся вновь заработать очки».