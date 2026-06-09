Руководитель Mercedes призвал СМИ прекратить сравнивать Антонелли с Сенной

Руководитель Mercedes Тото Вольф попытался остудить ажиотаж вокруг Кими Антонелли после пятой победы подряд, которую он одержал в Монако.

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19-летний итальянец установил ещё один исторический рекорд: стал первым пилотом в истории Формулы 1, выигравшим свои первые пять Гран При подряд, а также оформил в Монте-Карло «Большой шлем» – поул, победу, лучший круг и лидерство на каждом круге гонки. На этом фоне бывший пилот Ф1 и комментатор Sky Мартин Брандл заявил, что Антонелли напоминает ему Айртона Сенну и обладает качествами настоящего таланта поколения. Но Вольф считает, что такие разговоры преждевременны.

«Я всегда призываю к осторожности, – сказал Вольф. – Я только что сказал своим коллегам из итальянского Sky: сохраняйте здравый рассудок. Я уже снова увидел заголовки о том, что в субботу Кими выдал круг уровня Сенны. Мы говорим о пяти победах, а не о трёх чемпионских титулах. Будут и сложные периоды, когда ему понадобится поддержка. Мы не можем ожидать, что он будет выигрывать каждую гонку».

По информации журналиста Джона Ноубла, сам Вольф заметил у Антонелли черту, которая действительно напомнила ему Сенну: