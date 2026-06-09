Пьер Гасли о потере подиума в Монако: «У меня разбито сердце...»
Пилот «Альпин» рассказал об эмоциях после Гран-при Монако, где лишился 3-го места из-за двух 5-секундных штрафов.
«Прямо сейчас у меня разбито сердце… Словами не описать боль от потери подиума в «Формуле-1» на улицах Монако. Я опустошен. Мы пересекли финишную черту третьими – и это все, что я хочу запомнить. Я тысячи раз мечтал об этом подиуме, мы все вместе годами очень усердно работали, чтобы достигнуть этого. Мне кажется неправильным, что у нас вот таким образом отняли это достижение. Я очень надеюсь, что нам удастся добиться желаемого результата. Мы будем бороться за это вместе с моей командой», – написал Гасли в соцсетях.
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