Босс Aston Martin рассказал, почему отсутствовал в паддоке последние пять этапов

«Большой шаг вперёд». Ньюи анонсировал масштабное обновление AMR26
Руководитель и главный конструктор Aston Martin Эдриан Ньюи рассказал, как команда из Сильверстоуна планирует выбраться из кризиса после провального старта сезона-2026.
Вернувшись в паддок на Гран При Монако после четырёх этапов отсутствия, Ньюи подтвердил: в Сильверстоуне сознательно отказались от точечных доработок в пользу масштабного обновления, которое должно появиться незадолго до летнего перерыва.
«Приятно вернуться, – сказал Ньюи в интервью F1 TV. – Это моя первая гонка после Мельбурна. Я просто работал над обновлением автомобиля, и, вероятно, оно будет готово незадолго до летнего перерыва. Для пилотов это, очевидно, долгий и тяжёлый путь. После Мельбурна мы приняли решение: вместо того чтобы привозить небольшие обновления, мы потратим время на выстраивание процессов и более тщательное исследование. Всё происходило в такой спешке, лишь бы успеть подготовить машину к Мельбурну, что мы сказали себе: «Хорошо, придётся пережить краткосрочную боль, но, надеемся, затем сделать действительно серьёзный шаг вперёд».
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