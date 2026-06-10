Босс Aston Martin рассказал, почему отсутствовал в паддоке последние пять этапов

Руководитель и главный конструктор Aston Martin Эдриан Ньюи рассказал, как команда из Сильверстоуна планирует выбраться из кризиса после провального старта сезона-2026.

© autosport.com.ru

Вернувшись в паддок на Гран При Монако после четырёх этапов отсутствия, Ньюи подтвердил: в Сильверстоуне сознательно отказались от точечных доработок в пользу масштабного обновления, которое должно появиться незадолго до летнего перерыва.