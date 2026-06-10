Норрис и Антонелли вошли в рейтинг самых влиятельных спортсменов

Сразу четыре представителя мира Формулы 1 вошли в рейтинг самых влиятельных людей спорта по версии журнала TIME 100. В их числе оказались Ландо Норрис, Кими Антонелли, Сьюзи Вольф и бывшая участница F1 Academy Амна Аль-Кубайси.

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Журнал TIME впервые представил отдельный список, посвящённый исключительно спортивной индустрии. По замыслу редакции, рейтинг отмечает людей, которые оказывают влияние не только своими результатами, но и формируют культурную и общественную повестку вокруг спорта.

Действующий чемпион мира Ландо Норрис был включён в категорию «Иконы». Британец оказался в одной компании с такими звёздами, как Леброн Джеймс и Лионель Месси. Для пилота McLaren это уже второе признание от TIME в нынешнем году: в апреле он вошёл в общий рейтинг TIME 100, а ранее был удостоен награды Laureus в номинации «Прорыв года».

Управляющий директор F1 Academy Сьюзи Вольф была отмечена в категории «Инноваторы». TIME подчеркнул её вклад в развитие женского автоспорта и популяризацию F1 Academy. Дополнительное внимание к проекту привлекло участие Вольф в сериале Drive to Survive, а также запуск нового документального проекта «F1: The Academy», посвящённого молодым гонщицам.

В категорию «Лидеры» вошёл лидер чемпионата Формулы 1 Кими Антонелли. TIME отметил, что итальянец сумел стать самым молодым лидером чемпионата мира в истории спорта, одновременно справляясь с давлением дебютного сезона и подготовкой к выпускным школьным экзаменам.

Компанию ему составила представительница ОАЭ Амна Аль-Кубайси. Бывшая участница F1 Academy в нынешнем сезоне выступает в Porsche Carrera Cup Asia и считается одной из наиболее заметных фигур нового поколения в ближневосточном автоспорте.