Беганович заменит Хэмилтона

В Ferrari подтвердили замену в первой сессии свободных заездов Гран При Барселоны-Каталонии. Эта замена в рамках требований регламента, согласно которым каждая команда обязана четыре раза по ходу сезона предоставить машину гонщику, на счету которого менее двух стартов в Гран При. При этом каждый из основных пилотов должен уступить своё место дважды.

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В Барселоне очередь Льюиса Хэмилтона – на один час он уступит место за рулём Дино Бегановичу, участнику Гоночной академии Ferrari, выступающему в Формуле 2. Для 21-летнего шведа это будет знакомство с SF-26, но не с Формулой 1. Дино уже участвовал в пятничных тренировках в 2025-м в Бахрейне и Австрии.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Мы приезжаем в Барселону после двух этапов, на которых продемонстрировали обнадёживающий уровень конкурентоспособности. В Монако и Канаде нам удалось добиться хороших результатов, но мы понимаем, что впереди ещё много работы, и нам необходимо и дальше оставаться сосредоточенными на собственном прогрессе.

Как обычно, наша цель состоит в том, чтобы максимально раскрыть потенциал машины и продолжить двигаться вперёд».