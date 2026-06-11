Alpine добилась права на слушание пересмотра штрафов Гасли в Монако

«Альпин» добилась права на слушание пересмотра штрафов Гасли в Монако — Ноубл
Команда Формулы-1 «Альпин» получила право на проведение слушания по пересмотру штрафов за превышение скорости на пит-лейне Пьером Гасли, из-за чего он потерял подиум на Гран-при Монако.
«Альпин» добилась официального слушания по пересмотру штрафов Пьера Гасли за превышение скорости на Гран-при Монако. Интригующая строка в документе с описанием новых доказательств…
«FOM, как официальный поставщик хронометража соревнования, предоставила доказательства того, что расстояние, использованное для расчёта официального времени Формулы-1 (и, следовательно, скорости на пит-лейн), было неточным и завышало скорость автомобиля №10», — написал Ноубл в социальной сети Х.
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Брылин о билетах на ЧМ по футболу: «Мне помогли знакомые – на сайте оставались по 1000 долларов и выше. Обычным болельщикам пойти почти нереально. Перекупщики все скупили, может»
«Португалия обыграет Мексику в финале – 2:0 или 2:1». Джокович сделал прогноз на победителя ЧМ-2026