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«Альпин» добилась права на слушание пересмотра штрафов Гасли в Монако — Ноубл

Чемпионат.com

Команда Формулы-1 «Альпин» получила право на проведение слушания по пересмотру штрафов за превышение скорости на пит-лейне Пьером Гасли, из-за чего он потерял подиум на Гран-при Монако.

Alpine добилась права на слушание пересмотра штрафов Гасли в Монако
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«Альпин» добилась официального слушания по пересмотру штрафов Пьера Гасли за превышение скорости на Гран-при Монако. Интригующая строка в документе с описанием новых доказательств…

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«FOM, как официальный поставщик хронометража соревнования, предоставила доказательства того, что расстояние, использованное для расчёта официального времени Формулы-1 (и, следовательно, скорости на пит-лейн), было неточным и завышало скорость автомобиля №10», — написал Ноубл в социальной сети Х.

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