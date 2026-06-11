Алонсо проведет, «вероятно, последнюю» гонку в Барселоне. Следующий Гран-при в Каталонии будет в 2028-м
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо предположил, что предстоящий этап станет для него последним в Барселоне.
«Формула-1» не вернется в Каталонию в 2027 году – следующий этап намечен на сезон-2028.
«Это будет особенный уик-энд. Вероятно, это моя последняя гонка в Барселоне в «Формуле-1», так что спасибо всем. Я не смогу побороться и недолго буду выступать в первом сегменте квалификации, но, надеюсь, все получат удовольствие от уик-энда. Полагаю, это моя 23-я гонка тут. Фанаты тут всегда волшебные. Для меня труднее всего не выигрывать гонки и не иметь возможность сражаться. Последняя это гонка или нет – не так сильно влияет. Я спокойно отношусь к своей карьере. Я достиг гораздо большего, чем когда-либо мечтал ребенком», – сказал двукратный чемпион мира перед Гран-при Барселоны-Каталонии.
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