АвтоВАЗ показал обновленную Ниву для ралли-рейдов

На фестивале международного ралли «Шелковый путь» состоялась презентация внедорожника Niva Sport Turbo в конфигурации 2026 года. По сути, техника осталась прежней: 1.6 турбо на 280 л.с., секвентальная коробка передач, удлиненная колесная база, перекроенный кузов, полностью перестроенные подвеска, тормоза и система полного привода.

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В прошлом году две такие Нивы дебютировали на марафоне «Шелковый путь», и одна из них взяла бронзу в классе Open. А уже в 2026-м Нива преодолела 1000-километровую дистанцию астраханской бахи «Золото Кагана».

Глобальное изменение только одно, и оно внешнее: машины (а их в новом сезоне снова будет две) сменили оранжевый окрас кузовов на традиционный для новейшей истории желтый, цвет титульного спонсора команды Lada Sport Rosneft.

Уже известен и состав экипажей: победители ралли «Шелковый путь» 2024 года Дмитрий Воронов и Кирилл Еникеев, а также бронзовые призеры первого этапа чемпионата России по ралли-рейдам 2026 Михаил Митяев и Егор Охотников.

Команде предстоит четыре старта:

17-21 июля – баха «Холмы России», Ульяновск – Сызрань

09-13 сентября – баха «Уральский рубеж», Челябинская область

14-18 октября – баха «Великая Степь», Калмыкия – Дагестан

06-08 ноября – баха «Тихий Дон», Ростовская область

Посмотрим, как проявят себя пожелтевшие Нивы на первом из них!