Леклер получил предупреждение за помеху Хюлькенбергу на тренировке Ф-1 в Барселоне
28-летний гонщик Формулы-1 из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари», получил предупреждение от стюардов ФИА за помеху, созданную немецкому пилоту «Ауди» Нико Хюлькенбергу в третьей практики Гран-при Барселоны-Каталуньи.
«Стюарды заслушали гонщика автомобиля №16 (Шарль Леклер), представителя команды, а также изучили видеозаписи, радиопереговоры команды и видеозаписи с борта автомобиля. Автомобиль №27 настигал болид №16, находясь на круге возврата в боксы. Автомобиль №16 проходил болид №44 на низкой скорости, когда приближался автомобиль №27, и тем самым незначительно препятствовал автомобилю №27. Предупреждения от команды гонщику не поступало. Представитель команды объяснил на слушании, что такое предупреждение будет даваться гонщику только тогда, когда приближается автомобиль на быстром круге», — говорится в решении стаюрдов.
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«Я ударил грабителя по затылку, но затем сам получил по голове металлическим предметом. Потерял сознание и увидел нож у своего горла». Канселу об ограблении дома в Манчестере
Васильев о краже вещей сборной Англии на ЧМ: «Этого и следовало ожидать. Американцев волнуют только деньги, зачем им тратиться на безопасность?»
Анчелотти о Бразилии: «Владение мячом – не самая важная часть игры. Хотим комфортно чувствовать себя с ним и без него. Сейчас около 30% голов – со стандартов, работаем над этим»