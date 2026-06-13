«Мне *******». Стролл — о победе над Алонсо в квалификации Ф-1 впервые за 43 Гран-при

27-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, представляющий команду «Астон Мартин», отреагировал на то, что впервые за 43 Гран-при в квалификации опередил своего 44-летнего напарника Фернандо Алонсо. Это достижение покорилось канадцу на Гран-при Барселоны-Каталуньи.

— Серия из 42 поражений Алонсо в квалификациях прервалась.

— Мне всё равно.

— Было бы у этого достижения больше значимости, выходи вы во второй и третий сегмент?

— Мне *******, — приводит слова Стролла журналист Нейт Сондерс в социальной сети Х.

Пилоты британского коллектива показали два последних результата — Лэнс стал 21-м, а Алонсо — 22-м.