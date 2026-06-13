«Мне *******». Стролл — о победе над Алонсо в квалификации Ф-1 впервые за 43 Гран-при
27-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл, представляющий команду «Астон Мартин», отреагировал на то, что впервые за 43 Гран-при в квалификации опередил своего 44-летнего напарника Фернандо Алонсо. Это достижение покорилось канадцу на Гран-при Барселоны-Каталуньи.
— Серия из 42 поражений Алонсо в квалификациях прервалась.
— Мне всё равно.
— Было бы у этого достижения больше значимости, выходи вы во второй и третий сегмент?
— Мне *******, — приводит слова Стролла журналист Нейт Сондерс в социальной сети Х.
Пилоты британского коллектива показали два последних результата — Лэнс стал 21-м, а Алонсо — 22-м.
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Президент Бразилии обратился к команде перед ее стартом на ЧМ: «Играйте с душой, если упали – поднимайтесь, не тратьте время на жалобы. Есть возможность – бейте по воротам. Ради бога, бейте»
Хакими перед матчем с Бразилией: «В Африке сборную Марокко называют африканскими бразильцами. У нас тоже хватает топ-футболистов»