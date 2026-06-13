Расселл выиграл 3-й поул в сезоне. У Антонелли – 4

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал быстрейшее время в квалификации к Гран-при Барселоны-Каталонии.

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Напарник британца и лидер сезона Андреа Кими Антонелли занял третье место.

Поул стал для Расселла третьим в нынешнем году – ранее он стал лучшим в квалификациях к Гран-при Австралии и Канады. Джордж приблизился к партнеру по команде – у Кими четыре поул-позиции в сезоне и в карьере. Гонщикам других команд пока не удавалось выиграть квалификацию.

Всего на счету Расселла десять поулов в «Формуле-1».

Гран-при Барселоны-Каталонии-2026. Квалификация. Расселл – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Антонелли – 3-й