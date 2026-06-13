Расселл выиграл 3-й поул в сезоне. У Антонелли – 4

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл показал быстрейшее время в квалификации к Гран-при Барселоны-Каталонии.
Напарник британца и лидер сезона Андреа Кими Антонелли занял третье место.
Поул стал для Расселла третьим в нынешнем году – ранее он стал лучшим в квалификациях к Гран-при Австралии и Канады. Джордж приблизился к партнеру по команде – у Кими четыре поул-позиции в сезоне и в карьере. Гонщикам других команд пока не удавалось выиграть квалификацию.
Всего на счету Расселла десять поулов в «Формуле-1».
Гран-при Барселоны-Каталонии-2026. Квалификация. Расселл – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Антонелли – 3-й
Захарова о краже вещей сборной Англии на ЧМ: «Жду расследование на ВВС «Американские футбольные хулиганы». По примеру фильма-пасквиля о российских болельщиках»
Скобрев о ЧМ и 4:1 США с Парагваем: «На улицах никак не ощущается, в Америке сейчас все смотрят финал НБА и НХЛ. В России вся страна этим жила»
Де ла Фуэнте об Испании: «Фермин был в фантастической форме. Это мог быть его чемпионат мира, но он травмировался. Такие потери причиняют боль»
Захарова о краже вещей сборной Англии на ЧМ: «Жду расследование на ВВС «Американские футбольные хулиганы». По примеру фильма-пасквиля о российских болельщиках»
Скобрев о ЧМ и 4:1 США с Парагваем: «На улицах никак не ощущается, в Америке сейчас все смотрят финал НБА и НХЛ. В России вся страна этим жила»
Де ла Фуэнте об Испании: «Фермин был в фантастической форме. Это мог быть его чемпионат мира, но он травмировался. Такие потери причиняют боль»