Оскар Пиастри: «Хорошо проехал свой круг, за исключением последнего сектора, мог добиться большего»
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги квалификации к Гран-при Барселоны-Каталонии, а также поделился мнением о перспективах команды в предстоящей гонке.
«Я хорошо проехал свой круг, за исключением последнего сектора. Не знаю, в какой именно момент потерял время. Но вплоть до третьего сектора все складывалось хорошо. Особенно учитывая то, что в целом отрывы были совсем небольшими, я мог бы добиться большего. Досадно. В гонке будет важен темп на конкретном отрезке, а не по ходу одного круга. Сложно сказать, где именно мы окажемся. Мы еще не видели, как команды проявляют себя на такой трассе и в таких условиях по ходу гонки, при столь сильном износе шин. «Мерседес» будет силен, «Феррари» тоже, о нас пока трудно что-то сказать», – рассказал Пиастри.
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Катар – Швейцария. 0:1 – Эмболо реализовал пенальти на 17-й минуте. Онлайн-трансляция
Эмболо забил Катару с пенальти. Абунада сбил Фройлера во вратарской на 13-й минуте и получил желтую, голкиперу оказывали медпомощь после столкновения со швейцарцем
Клозе не против, чтобы Месси побил его рекорд по голам на ЧМ: «Он настоящий гений. Я всегда был его поклонником, было бы приятно, если бы это сделал именно он»