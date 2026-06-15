Эксперт Оруджев призвал оштрафовать ФИА

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев считает, что Международную автомобильную федерацию (ФИА) стоит наказать за пятисекундные штрафы, выписанные на Гран-при Монако за нарушение лимита скорость при въезде на пит-лейн.

«С одной стороны, вернуть Гасли подиум честно, раз нарушения не было. Но нечестно к тем, кто отбыл штраф. Мне кажется, лучше был бы штраф на ФИА! Ну раз вы ошиблись, а штрафы кто-то отбыл, а кто-то нет, то выплатите неустойку за неверные наказания, причём всем. Тысяч по 50-100 евро каждому из пилотов. А то сами денежные штрафы только так и раздают. Как когда Макс коснулся заднего крыла «Мерседес» за 50 тысяч евро», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, Пьер Гасли завершил Гран-при Монако на третьей позиции, но получил штраф и откатился ниже в протоколе. Позже «Альпин» подала протест на это решение и добилась его пересмотра. По итогам заседания французу вернули подиум.