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Льюис Хэмилтон: «Будет непросто без напарника на старте, но такое уже случалось»

Sports.ru

Пилот «Феррари» поделился мнением о предстоящем старте Гран-при Барселоны-Каталонии, который британцу предстоит начать со второго места.

Льюис Хэмилтон: «Будет непросто без напарника на старте, но такое уже случалось»
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При этом его напарник Шарль Леклер займет 10-ю строчку на стартовой решетке.

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«Конечно, без моего напарника будет непросто, но такое уже случалось. До первого поворота длинный путь. При этом я стартую с грязной стороны трассы, что не очень здорово. Наши соперники [из «Мерседеса»] были очень быстры на длинных отрезках, как и на протяжении всего сезона. Так что я без понятия, смогу ли удержаться на их уровне. Выясним в гонке», – сказал Хэмилтон.
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