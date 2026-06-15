Новак Джокович посетил Гран-при Барселоны-Каталуньи в Формуле-1 и помахал флагом в честь исторической победы Льюиса Хэмилтона

Вольф: если выигрывать будут не два наших гонщика, пусть это будет Льюис
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что искренне рад победе бывшего гонщика немецкой команды Льюиса Хэмилтона на Гран-при Барселоны-Каталуньи. Британец одержал свою первую победу после перехода в «Феррари».
«Поздравляю Льюиса. Он очень много работал и прошёл через множество тяжёлых моментов, особенно в прошлом году. От всей души я рад за него, потому что он одержал эту победу.
Я всегда говорил: если выигрывать будут не наши два гонщика, то пусть это будет Льюис. И он действительно заслужил эту победу. Конечно, можно сказать, что режим виртуального автомобиля безопасности появился в очень удачный для него момент. Но это часть гонок.
Я рад и за Фреда, которому пришлось непросто. Он мой друг, даже если иногда мы действуем друг другу на нервы. Но давление, связанное с руководством «Феррари», просто колоссальное. Поэтому я рад за него. Я испытываю облегчение за Фреда. Он мне очень дорог», — приводит слова Вольфа портал RacingNews365.
Черданцев о паузах на водопой на ЧМ-2026: «Американская фишка для ТВ. Потому американские лиги такие богатые. Футбол с консерватизмом очень мешает телевизионщикам»
Кака о сборной Бразилии: «ЧМ не выигрывают в первом матче. Винисиуса всегда будут подвергать критике. Он играет за самый большой клуб в мире и за величайшую сборную мира»
Испания – Кабо-Верде. Педри, Родри, Гави играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
Черданцев о паузах на водопой на ЧМ-2026: «Американская фишка для ТВ. Потому американские лиги такие богатые. Футбол с консерватизмом очень мешает телевизионщикам»
Кака о сборной Бразилии: «ЧМ не выигрывают в первом матче. Винисиуса всегда будут подвергать критике. Он играет за самый большой клуб в мире и за величайшую сборную мира»
Испания – Кабо-Верде. Педри, Родри, Гави играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00