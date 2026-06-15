Новак Джокович посетил Гран-при Барселоны-Каталуньи в Формуле-1 и помахал флагом в честь исторической победы Льюиса Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что искренне рад победе бывшего гонщика немецкой команды Льюиса Хэмилтона на Гран-при Барселоны-Каталуньи. Британец одержал свою первую победу после перехода в «Феррари».

«Поздравляю Льюиса. Он очень много работал и прошёл через множество тяжёлых моментов, особенно в прошлом году. От всей души я рад за него, потому что он одержал эту победу.

Я всегда говорил: если выигрывать будут не наши два гонщика, то пусть это будет Льюис. И он действительно заслужил эту победу. Конечно, можно сказать, что режим виртуального автомобиля безопасности появился в очень удачный для него момент. Но это часть гонок.

Я рад и за Фреда, которому пришлось непросто. Он мой друг, даже если иногда мы действуем друг другу на нервы. Но давление, связанное с руководством «Феррари», просто колоссальное. Поэтому я рад за него. Я испытываю облегчение за Фреда. Он мне очень дорог», — приводит слова Вольфа портал RacingNews365.