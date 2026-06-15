Эксперт Оруджев: Хэмилтону надо завершать карьеру

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев считает, что семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону стоит завершать карьеру, несмотря на успехи в составе «Феррари».

«То, что Льюис выступает классно — безусловно, и для меня сюрприз, что Шарль страдает на его фоне. Но моё мнение в первую связано с возрастом Хэмилтона: ему как было 41, так и осталось — дорогу молодым!», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, что Хэмилтон одержал первую победу в составе «Феррари» на Гран-при Барселоны. Ранее британец побеждал в составе «Скудерии» только в спринтерской гонке Гран-при Китая 2025 года.