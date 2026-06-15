Эксперт Оруджев: Хэмилтону надо завершать карьеру

Егор Оруджев считает, что Хэмилтону все равно надо завершать карьеру
Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев считает, что семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону стоит завершать карьеру, несмотря на успехи в составе «Феррари».
Напомним, что Хэмилтон одержал первую победу в составе «Феррари» на Гран-при Барселоны. Ранее британец побеждал в составе «Скудерии» только в спринтерской гонке Гран-при Китая 2025 года.
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«Россия вышла бы в плей-офф ЧМ-2026. Из-за нового формата видим много средних сборных, проблем с ними не возникло бы». Андрей Федоров о команде Карпина
Мексиканская фанатка присоединилась к рестлингу на улице и исполнила прием. Она прыгнула на трех мужчин, отрабатывавших луча либре
Видеоассистента Эванса из Австралии обвинили в демонстрации жеста White Power* в трансляции матча Германии и Кюрасао. ФИФА в курсе инцидента