Руководитель Ferrari: моя работа в том, чтобы всех успокоить

Фредерик Вассёр, руководитель команды Ferrari, разумеется, рад первой победе Льюиса Хэмилтона за рулём красной машины, но при этом подчеркивает, что она стала результатом общих усилий, предпринимаемых в Маранелло уже в течение нескольких месяцев.

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Фредерик Вассёр: «Можно ли сказать, что сбылась мечта? Не знаю, но однозначно, что это замечательный день для всей команды, для Льюиса, для всех, кто работает на базе Ferrari. На протяжении месяцев они трудятся в сумасшедшем ритме, и победа стала лучшим вознаграждением за все их усилия.

Предыдущие полтора года складывались непросто, у нас были и какие-то достижения, и неудачи, но сегодня мы выиграли гонку, полностью контролируя её ход, а в субботу боролись за поул. Мы понимали, насколько важно было контролировать износ резины, и Льюис действовал идеально, а мы по ходу Гран При корректировали тактику, и он наращивал темп, когда мы об этом просили. Он действовал исключительно здорово!

Мы применили агрессивную тактику, но когда скорость машины достаточно высока, чтобы бороться за победу, то такое можно себе позволить. И тактика была реализована чётко, хотя в этом плане наши дела неплохо складывались и в других гонках, однако тогда мы не были способны на столь впечатляющий темп, и эти усилия было сложнее заметить.

Но важнее всего то, что между гонщиками и пит-уолл существует полное доверие, и это стало ключевым аспектом. Что касается ошибок, то они возможны всегда. Не повезло Шарлю Леклеру, и ему пришлось сойти с дистанции за несколько кругов до финиша, но я не сомневаюсь, что в предстоящих гонках он будет бороться за победы вместе с Льюисом.

Полагаю, мы бы выиграли эту гонку, даже если бы не был введён режим виртуального автомобиля безопасности, хотя, вероятно, с несколько меньшим преимуществом. Но мы были в благоприятном положении, поскольку на той стадии получили свежий комплект резины. Но мне не хочется заниматься расчётами, как могли бы развиваться события при том или ином сценарии. Думаю, что мы уже были в очень благоприятной ситуации.

Европейскую часть сезона мы начали отлично. Перед Барселоной у нас было два подиума подряд – в Монако и Канаде, а здесь мы доказали, что наша машина достаточно быстра, чтобы бороться за поул. Всё это очень позитивные моменты.

При этом важно избегать заверений, что мы уже на пути к победе в чемпионате. Несколько недель назад нельзя было сказать, что мы потерпели неудачу, а сегодня мы ещё не стали чемпионами мира. Мы должны сохранять именно тот подход, какой применяли до этого. Мои методы работы не изменятся в период между этапами в Барселоне и Австрии – просто потому, что пока мы выиграли только одну гонку. Я знаю, какой объём работы был проделан на базе команды, и знаю, как упорно мы трудимся.

Льюис сейчас испытывает радостные эмоции, команда тоже, а моя работа состоит в том, чтобы всех немного успокоить. Разумеется, в этот уик-энд было многое сделано для того, чтобы его уверенность в своих силах ещё больше окрепла, но через два недели в Австрии надо будет всё начинать сначала».