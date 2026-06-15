Руководитель Mercedes высказался о победе Хэмилтона

Тото Вольфф о победе Хэмилтона: «Может, помогает его девушка!»
Руководитель «Мерседеса» поделился впечатлениями от победы Льюиса Хэмилтона на Гран-при Барселоны-Каталонии.
«Что стоит за возвращением Льюиса? Усердный труд и, думаю, эта новая машина, отличающаяся от болида прошлого поколения, которому были характерны галопирование, жесткость и сложность в управлении. Сейчас все вернулось к более традиционному пилотажу в случае с, я бы сказал, аэродинамикой и динамикой машины. Очевидно, с двигателем приходится работать по-другому, но вы видите, Льюис силен. Кажется, между ним и гоночным инженером хорошая динамика. Я видел его на трибуне по телевизору. Заметно, как его лицо демонстрирует, насколько он счастлив. Может, помогает его девушка [Ким Кардашьян]! Мне очень помогло присутствие партнера, крепкой семьи. Кажется, у них все очень хорошо. Думаю, тут повлияла совокупность факторов: эмоциональный, личный и профессиональный аспект. Если у тебя все хорошо, то ты побеждаешь», – сказал Вольфф.
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«Россия вышла бы в плей-офф ЧМ-2026. Из-за нового формата видим много средних сборных, проблем с ними не возникло бы». Андрей Федоров о команде Карпина
Мексиканская фанатка присоединилась к рестлингу на улице и исполнила прием. Она прыгнула на трех мужчин, отрабатывавших луча либре
Видеоассистента Эванса из Австралии обвинили в демонстрации жеста White Power* в трансляции матча Германии и Кюрасао. ФИФА в курсе инцидента