Mercedes подал запрос на пересмотр штрафа Расселла

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подтвердил, что команда подала в ФИА запрос на пересмотр решения по штрафу пилота команды Джорджа Расселла, полученному на Гран-при Монако. При этом австриец признал, что не считает такой сценарий особенно реалистичным.

«Мы тоже подали запрос на пересмотр решения ФИА Если честно, я не уверен, что это реалистичный сценарий. Потому что тогда вы открываете ящик Пандоры. Обычно, если гонщику назначен штраф «стоп-энд-гоу» и он его не отбыл, это автоматически приводит к штрафу в 20 секунд. Эти 20 секунд вернули бы Джорджа на четвёртое место. Но тогда возникает вопрос: какими были бы все остальные последствия такого решения?.. Не думаю, что эта позиция устоит перед судьями. Но мы обязаны сделать это ради Джорджа и его штрафа», — приводит слова Вольфа издание RacingNews365.

Напомним, по итогам Гран-при Монако Расселл получил штраф в виде проезда по пит-лейну после того, как не отбыл пятисекундное наказание в ходе периода автомобиля безопасности.