Хэмилтон побил рекорды Шумахера по победам и подиумам в Барселоне
Победа стала для британца седьмой на испанском автодроме. Ранее Хэмилтон делил достижение с другим семикратным чемпионом «Формулы-1» – у Михаэля Шумахера шесть первых мест.
Лишь Хэмилтон и Шумахер побеждали на одной трассе по семь раз и более: Льюис также делал это в Сильверстоуне (девять), на «Хунгароринге» (восемь) и в Монреале (семь), а Михаэль – на «Маньи-Куре» (восемь), в Монреале и Имоле (по семь).
Кроме того, британец побил рекорд немецкого пилота по подиумам в Барселоне (13). У Льюиса больше призовых мест лишь на одном автодроме – в Сильверстоуне (15, рекорд «Ф-1»).
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