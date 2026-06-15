Хэмилтон побил рекорды Шумахера

Победа стала для британца седьмой на испанском автодроме. Ранее Хэмилтон делил достижение с другим семикратным чемпионом «Формулы-1» – у Михаэля Шумахера шесть первых мест.

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Лишь Хэмилтон и Шумахер побеждали на одной трассе по семь раз и более: Льюис также делал это в Сильверстоуне (девять), на «Хунгароринге» (восемь) и в Монреале (семь), а Михаэль – на «Маньи-Куре» (восемь), в Монреале и Имоле (по семь).

Кроме того, британец побил рекорд немецкого пилота по подиумам в Барселоне (13). У Льюиса больше призовых мест лишь на одном автодроме – в Сильверстоуне (15, рекорд «Ф-1»).