Ферстаппен: машина Red Bull – четвертая по скорости

После гонки в Барселоне четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен оценил расстановку сил среди лидеров. Гонщик Red Bull Racing считает, что его команда четвёртая по скорости.

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Макс Ферстаппен: «Нам немного не хватало скорости в гонке. Если говорить о стратегии, то здесь всё было сделано правильно. По крайней мере, для меня выбор шин оказался правильным потому, что состав Hard работал не лучшим образом.

Думаю, наши проблемы особенно заметны в быстрых поворотах, и это было видно ещё по результатам квалификации. На трассах с высокой нагрузкой на шины и высоким уровнем деградации нам по-прежнему не хватает темпа.

В целом, мы остаёмся четвёртой по скорости командой. Изменениями в настройках ситуацию не исправить – результат на разных трассах не изменится, если мы не сможем прибавить. Всё зависит от того, сможем ли мы прибавить за счёт обновлений.

Таков нынешний сезон. Тот, кто привозит эффективные обновления, делает шаг вперёд. Вопрос лишь в том, чьи новинки окажутся наиболее результативными. Очевидно, что сейчас мы всё ещё уступаем Ferrari, Mercedes и McLaren, поскольку финишировали позади представителей каждой из этих команд.

На данный момент мы остаёмся четвёртой по силе командой. Возможно, ситуация стала немного лучше, но мы пока не на тех позициях, на которых хотим быть. Команда продолжает над этим работать».