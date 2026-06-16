Red Bull отказалась отдавать награду Гасли за гран-при Монако

Пилот заводской команды Alpine Пьер Гасли вернул себе подиум Гран При Монако. Международная автофедерация FIA удовлетворила запрос команды о пересмотре решения стюардов и отменила оба пятисекундных штрафа, наложенных на французского пилота за якобы превышение скорости на пит-лейне.

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При этом полагающийся за финиш на подиуме кубок гонщик так и не получил. Как сообщает The Race, команда Red Bull Racing не стала отдавать трофей Гасли в Барселоне, поскольку австрийский коллектив рассчитывает отстоять подиум для своего пилота Исака Хаджара, поэтому не торопится передавать награду Пьеру в надежде на то, что кубок останется у получившего его изначально француза.

В Red Bull заявляют, что их мотивация при рассмотрении апелляции носит принципиальный характер, поскольку они считают, что командам всегда приходилось учитывать измерения скорости на пит-лейне, которые никогда не могут быть на 100% точными.

И что интересно, пока команда обдумывает свои дальнейшие шаги, она нарушила традицию, не приняв оперативных мер по передаче призового трофея своему сопернику. Когда результаты меняются после гонки при подобных обстоятельствах, хорошим тоном считается отдать награду новому обладателю на ближайшм после пересмотра итогов этапе. Причины такого поступка Red Bull Racing неясны, как и местонахождение трофея — остаётся загадкой, был ли он всё-таки доставлен в Барселону или же его после Монако перевезли в другое место.