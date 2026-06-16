Хэмилтон выступал с травмой весь прошлый год

Льюис Хэмилтон выступал с травмой весь сезон-2025
Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон сделал неожиданное признание. Оказывается, весь прошлый год он выступал в гонках с травмой.
На частных тестах в январе, организованных Ferrari, британский гонщик попал в аварию – предположительно, из-за проблем с тормозами. И выясняется, что последствия этого инцидента мучали его до конца года.
«В прошлом году я попал в аварию здесь, в Барселоне, и получил травму, от которой страдал весь сезон. Было очень трудно», – приводит слова Хэмилтона издание Crash.net.
О том, что именно за травму он получил, Льюис не уточнил.
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