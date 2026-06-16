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Бекхэм отреагировал на первую победу Хэмилтона в «Феррари», выложив детское фото Льюиса

Чемпионат.com

Бывший полузащитник сборной Англии и совладелец команды Major League Soccer (MLS) «Интер Майами» Дэвид Бекхэм отреагировал на первую победу на Гран-при 41-летнего соотечественника и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона за рулём команды «Феррари».

Бекхэм отреагировал на первую победу Хэмилтона в Ferrari
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«Кто однажды победил, тот и дальше будет побеждать», — подписал изображение Бекхэм.
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Свою первую победу в составе итальянской команды Льюис одержал в минувшие выходные на седьмом этапе сезона-2026 Гран-при Барселоны-Каталуньи. В последний раз британский гонщик побеждал на Гран-при в 2024 году, когда в составе «Мерседеса» финишировал первым на автодроме в Бельгии.

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