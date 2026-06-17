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Ван дер Занде: Ферстаппен очень разозлил Mercedes-AMG на «Нюрбургринге»

autosport.com.ru

Нидерландский гонщик WEC и DTM Ренгер ван дер Занде рассказал, как его соотечественник четырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен разозлил Mercedes-AMG во время гонок на «Нюрбургринге».

Ферстаппен разозлил Mercedes
© autosport.com.ru

«В Ле-Мане я разговаривал с человеком, который очень тесно связан с программой Макса в классе GT3 на «Нордшляйфе». Этот человек сказал: «Он — феномен. Он идет на крайности, чтобы выжать максимум из людей, технологий и даже амортизаторов». В какой-то момент Макс появился с коробкой амортизаторов, которые он получил от знакомого из Франции . Затем он сказал: «Мы будем ездить с этими амортизаторами». AMG это очень разозлило: «Нам это не нужно, потому что мы ездим, скажем так, с Bilstein в стандартной комплектации», или с амортизаторами немецкой марки. В любом случае, он точно такой же, как его отец. Можно позвонить Йосу в пятницу во время картинговых соревнований и сказать: «На юге Италии валяется карбюратор , который на полдесятой секунды быстрее». И Йос сядет в машину посреди ночи, чтобы забрать этот карбюратор. Макс тоже такой. Это просто семейная черта: выжимать максимум из всего», — заявил Ренгер ван дер Занде Ziggo Race Cafe De Stamtafel.
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