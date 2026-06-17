Ван дер Занде: Ферстаппен очень разозлил Mercedes-AMG на «Нюрбургринге»
Нидерландский гонщик WEC и DTM Ренгер ван дер Занде рассказал, как его соотечественник четырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен разозлил Mercedes-AMG во время гонок на «Нюрбургринге».
«В Ле-Мане я разговаривал с человеком, который очень тесно связан с программой Макса в классе GT3 на «Нордшляйфе». Этот человек сказал: «Он — феномен. Он идет на крайности, чтобы выжать максимум из людей, технологий и даже амортизаторов». В какой-то момент Макс появился с коробкой амортизаторов, которые он получил от знакомого из Франции . Затем он сказал: «Мы будем ездить с этими амортизаторами». AMG это очень разозлило: «Нам это не нужно, потому что мы ездим, скажем так, с Bilstein в стандартной комплектации», или с амортизаторами немецкой марки. В любом случае, он точно такой же, как его отец. Можно позвонить Йосу в пятницу во время картинговых соревнований и сказать: «На юге Италии валяется карбюратор , который на полдесятой секунды быстрее». И Йос сядет в машину посреди ночи, чтобы забрать этот карбюратор. Макс тоже такой. Это просто семейная черта: выжимать максимум из всего», — заявил Ренгер ван дер Занде Ziggo Race Cafe De Stamtafel.
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Тренер Алжира Петкович про 0:3: «Мы облегчили Месси задачу, мы говорим об игроке с восемью «Золотыми мячами». Аргентина нанесла 10 ударов по воротам – 7 из них были от Месси»
Гасилин о Месси: «Если бы он просто так бегал по кругу и начал готовиться к ЧМ за два месяца, он был бы все равно тем Месси. Возможно, он лучший в истории футбола»
Месси вдохновляется Надалем: «Я вижу много сходств с ним, тоже всегда хочу выкладываться на полную. Буду продолжать, пока у меня это получается»