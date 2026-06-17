Хаккинен получил памятник на базе McLaren

Двукратный чемпион Формулы 1 Мика Хаккинен удостоился памятника на базе McLaren в Великобритании. В штаб-квартире McLaren Technology Centre (MTC) открыли бронзовую скульптуру, изображающую финна в момент победы на Гран При Японии 1998 года. Финал сезона обеспечил гонщику его первый титул в карьере.

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«Отмечаем настоящую легенду автогонок! Гордимся тем, что отмечаем Мику Хаккинена и его невероятный вклад в McLaren Racing и наш спорт в целом. Эта скульптура, открытая сегодня в MTC, запечатлела момент, когда он завоевал титул чемпиона мира 1998 года в Сузуке. Увековечен в бронзе!», — написал на своей странице в соцсетях генеральный директор McLaren Racing Зак Браун.

Судя по фотографиям, памятник открывали в Уокинге сам Мика Хаккинен, Зак Браун и руководитель McLaren в Формуле 1 Андреа Стелла.