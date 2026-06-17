"Формула-1" сократила углеродный след

Формула 1 опубликовала очередной отчёт о воздействии на окружающую среду, согласно которому удалось сократить собственный углеродный след на 35% по сравнению с базовым уровнем 2018 года. В Формуле 1 также подтвердили, что сохраняют курс на достижение нулевого уровня чистых выбросов к 2030 году.

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С момента определения базовых показателей в 2018 году Формула 1 добилась существенного сокращения выбросов в сферах логистики, грузоперевозок, телевещания и организации гоночных уик-эндов. За восемь лет различным подразделениям чемпионата удалось сократить выбросы почти на 80 тысяч тонн в пересчёте на CO2.

Одним из ключевых направлений остаётся логистика. Формула 1 намерена придерживаться плана по постепенному отказу от авиаперевозок в пользу морских перевозок и региональных логистических центров. К 2030 году более половины оборудования, используемого для телевещания, будет доставляться без использования авиации.

Выбросы, связанные с поездками, сократились более чем на 21 тысячу тонн в пересчёте на CO2, что соответствует снижению на 27% по сравнению с 2018 годом. Существенную роль в этом сыграли инвестиции команд в экологически устойчивое авиационное топливо, которое позволяет сократить выбросы примерно на 80% по сравнению с традиционным авиационным керосином.

В отчёте также отмечается прогресс в области логистики. Впервые решения по снижению выбросов внедрены во всех трёх основных видах перевозок: автомобильных, морских и воздушных. Кроме того, продолжается работа по дальнейшему расширению подобных программ.

Заметный вклад внесли команды, которые перешли на использование возобновляемых источников энергии на базах, производственных объектах и в офисах. Благодаря этому объём выбросов сократился более чем на 37 тысяч тонн в пересчёте на CO2, что на 64% меньше уровня 2018 года и на 14% меньше показателей 2024-го.

С 2024 года Формула 1, команды и FIA ежегодно удваивают объём инвестиций в экологически устойчивое авиационное топливо. По данным отчёта, это уже позволило снизить выбросы от чартерных авиаперевозок примерно на 40%, что эквивалентно более чем 20 тысяч тонн в пересчёте на CO2.

В 2025 году Формула 1 впервые инвестировала в экологически устойчивое морское топливо, которое будет использоваться при доставке грузов морским транспортом.

Отдельное внимание уделяется проведению этапов чемпионата мира. В 2025 году на всех европейских Гран При были внедрены альтернативные источники энергии, включая гидроочищенное растительное топливо (HVO), солнечные установки и аккумуляторные системы. Это позволило сократить выбросы, связанные с организацией этапов, на 17% в расчёте на одну гонку, что соответствует более 1000 тонн в пересчёте на CO2.

В Формуле 1 подчеркнули, что достигнутый прогресс был обеспечен несмотря на расширение календаря чемпионата с 21 этапа в 2018 году до 24 гонок в прошлом сезоне.

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «В Формуле 1 мы предпочитаем подтверждать свои достижения не словами, а конкретными результатами. Я очень горжусь тем, что мы продолжаем двигаться по графику к достижению цели по нулевому уровню чистых выбросов к 2030 году. Это стало возможным благодаря совместным усилиям всех участников чемпионата, направленным на снижение воздействия спорта на окружающую среду.

Благодаря оптимизации календаря, увеличению инвестиций в экологически устойчивое топливо и альтернативные источники энергии, нам удалось сократить собственный углеродный след, несмотря на то, что Формула 1 продолжает расти и привлекать новую аудиторию по всему миру.

Я хочу поблагодарить FIA, все команды, наших вещателей, партнёров, организаторов этапов и, конечно, сотрудников чемпионата за общую приверженность этой цели и за совместную работу по её достижению».