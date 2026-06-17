Экс-пилот «Формулы-1» сомневается в правильности настроя Расселла

Рикардо Патрезе: «Расселл постоянно оправдывается. Это неправильный подход»
Бывший пилот «Формулы-1» Рикардо Патрезе раскритиковал Джорджа Расселла за неправильный подход к выступлениям.
По мнению Патрезе, с таким настроем, как сейчас, Расселл никогда не станет чемпионом.
«Искать оправдания бессмысленно. Если твоя машина на трассе ведет себя определенным образом, к этому нужно приспосабливаться. Иначе ты не станешь чемпионом. Выдающийся гонщик – это тот, кто умеет выжимать максимум из любой ситуации. Например, Расселл сказал, что ему не нравится трасса в Майами. Но это явно не то, что вам хочется слышать. К каждому гоночному уик-энду нужно подходить с одним и тем же настроем – более того, на трассах, которые тебе не нравятся, наоборот нужно работать еще усерднее, чем обычно. Сейчас мы слышим, как Расселл постоянно оправдывается, а после Гран-при Монако он вообще заявил, что чемпионат для него закончен. Как мне кажется, это явно неправильный психологический настрой. Он не должен сдаваться. Настоящий чемпион не сдается и всегда борется до самой последней секунды. Тем более, что сезон будет очень длинным», – рассказал Патрезе.
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