Mercedes сделал предложение Ферстаппену

Ральф Шумахер: «Мерседес» сделал предложение Ферстаппену, но оно было финансово плохим
Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер заявил, что «Мерседес» сделал предложение четырёхкратному чемпиону серии Максу Ферстаппену, но нидерландец отклонил его из-за финансовых условий.
«В «Феррари» сейчас нет вакансии. А в «Мерседесе», как говорят, Вольф сделал ему предложение за кулисами. Но это предложение, судя по всему, было настолько невыгодным с финансовой точки зрения, что в любом случае не может рассматриваться как вариант. Похоже, именно это сейчас и происходит. Я считаю, что это сделано намеренно. Я уже говорил об этом раньше: зачем Вольфу привлекать дорогостоящего Макса Ферстаппена в команду рядом с Кими Антонелли — будущей суперзвездой, если всё пойдёт по плану? Тогда у него в команде будут два гонщика, которые будут бороться друг с другом. Он хорошо помнит это по временам Нико Росберга и Льюиса Хэмилтона, а это последнее, чего хочется. Прежде всего, он подверг бы Кими риску. Так что на самом деле это совершенно не имеет смысла», — заявил Шумахер в подкасте Backstage Boxengasse.
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