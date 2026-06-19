Red Bull хочет выкупить у Ферстаппена опцию досрочного расторжения контракта

Bild: «Ред Булл» хочет выкупить у Ферстаппена опцию досрочного расторжения контракта
«Ред Булл» намерен выкупить у своего пилота Макса Ферстаппена опцию досрочного расторжения контракта, которая позволяет нидерландцу покинуть команду в конце 2026 года, сообщает Bild.
10 июня на встрече в Зальцбурге собрались наследник «Ред Булл» Марк Матешиц, мажоритарный акционер Чалерм Ювидья, спортивный босс Оливер Минцлафф, руководитель команды Лоран Мекис, сам Ферстаппен и его менеджер Раймонд Вермюлен. Поводом стало будущее четырёхкратного чемпиона мира в австрийской команде.
Ранее считалось, что Ферстаппен может покинуть «Ред Булл» досрочно, если к летнему перерыву не будет входить в топ-2 личного зачёта. Однако, по информации издания, нидерландец может воспользоваться этой опцией вплоть до октября. В «Ред Булле» опасаются, что без Ферстаппена бренд понесёт серьёзные имиджевые потери, а команда потеряет конкурентоспособность.
Источник заявляет, что «Ред Булл» готов выкупить опцию за сумму в районе € 10-19 млн. Стороны демонстрируют открытость к такому решению, хотя в самой компании позиции разделились. Ювидья готов закрыть вопрос деньгами, в то время как Матешиц и Минцлафф придерживаются принципа: никто не больше «Ред Булл».
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