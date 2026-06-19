Команда Mercedes отозвала петицию на пересмотр результатов гран-при Монако

Команда Mercedes официально отозвала петицию на пересмотр результатов Гран При Монако. Запрос был связан с решением стюардов отменить два штрафа, полученных пилотом Alpine Пьером Гасли.

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Инициатива команды была спровоцирована инцидентом с их гонщиком Джорджем Расселом. Из-за ошибки при отбытии пятисекундного наказания за превышение скорости на пит-лейне Расселл получил штрафной проезд, что отбросило его за пределы очковой зоны. В то же время, после апелляции со стороны Alpine, стюарды аннулировали оба штрафа Гасли, вернув ему третье место. Как выяснилось, причиной наказаний француза стала некорректная работа датчиков на его болиде.

Для того чтобы запрос на пересмотр был принят к рассмотрению, регламент требует от команды предоставить новые данные, которые не были доступны стюардам в момент принятия решения. По всей видимости, Mercedes не удалось найти достаточных оснований для продолжения разбирательства.

Стоит отметить, что McLaren и Red Bull Racing, также выразившие несогласие с решением стюардов в отношении Гасли, решили пойти дальше. Эти команды подали апелляцию в Международный апелляционный суд FIA.