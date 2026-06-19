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Mercedes отозвала запрос в FIA по делу Пьера Гасли

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Команда Mercedes официально отозвала петицию на пересмотр результатов Гран При Монако. Запрос был связан с решением стюардов отменить два штрафа, полученных пилотом Alpine Пьером Гасли.

Команда Mercedes отозвала петицию на пересмотр результатов гран-при Монако
© autosport.com.ru

Инициатива команды была спровоцирована инцидентом с их гонщиком Джорджем Расселом. Из-за ошибки при отбытии пятисекундного наказания за превышение скорости на пит-лейне Расселл получил штрафной проезд, что отбросило его за пределы очковой зоны. В то же время, после апелляции со стороны Alpine, стюарды аннулировали оба штрафа Гасли, вернув ему третье место. Как выяснилось, причиной наказаний француза стала некорректная работа датчиков на его болиде.

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Для того чтобы запрос на пересмотр был принят к рассмотрению, регламент требует от команды предоставить новые данные, которые не были доступны стюардам в момент принятия решения. По всей видимости, Mercedes не удалось найти достаточных оснований для продолжения разбирательства.

Стоит отметить, что McLaren и Red Bull Racing, также выразившие несогласие с решением стюардов в отношении Гасли, решили пойти дальше. Эти команды подали апелляцию в Международный апелляционный суд FIA.

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