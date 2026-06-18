Вильнев дал совет Ferrari

В подкастt F1 Show чемпион 1997 года Жак Вильнёв заявил, что по его мнению Ferrari стоит сделать ставку на Льюиса Хэмилтона…

Жак Вильнёв: «Льюис знает, как побеждать, знает, что для этого нужно. И если он почувствует хоть малейший шанс на победу, он его использует.

Думаю, именно Льюис может изменить ситуацию в чемпионате. Сейчас у Mercedes нет возможности выбирать одного пилота вместо другого, они будут отбирать друг у друга очки, А Ferrari может поставить всё на Хэмилтона, поскольку Леклер уже довольно много проигрывает ему в чемпионате.

У Леклера было время построить команду вокруг себя, но он этого не сделал. Вспомните, он попал в Скудерию после посредственного сезона в Sauber, получив вдруг огромный контракт, словно он чемпион мира. Возможно, это было слишком много и слишком рано?

Ему никогда не приходилось ничего специально подстраивать под себя. Всё было дано, всё было готово. Он был быстр, и этого было более чем достаточно, поскольку тогда считали, что эта машина всё равно не сможет выиграть чемпионат. Он выиграл несколько гонок, опередил своего напарника Феттеля, и все были довольны.

Потом пришёл Льюис, который в прошлом году провёл не самый удачный сезон. Но ему было тяжело перестроиться под эту машину, ему нужно было время, чтобы всё должным образом организовать вокруг себя. В прошлом году Леклер был вполне этим доволен. Но когда Льюис сделал эту машину и эту команду своими, он пошёл вперёд, не оставляя ни малейшего шанса, а Леклер оказался к этому не готов».