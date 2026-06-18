Вильнев дал совет Ferrari

В подкастt F1 Show чемпион 1997 года Жак Вильнёв заявил, что по его мнению Ferrari стоит сделать ставку на Льюиса Хэмилтона…
Жак Вильнёв: «Льюис знает, как побеждать, знает, что для этого нужно. И если он почувствует хоть малейший шанс на победу, он его использует.
Думаю, именно Льюис может изменить ситуацию в чемпионате. Сейчас у Mercedes нет возможности выбирать одного пилота вместо другого, они будут отбирать друг у друга очки, А Ferrari может поставить всё на Хэмилтона, поскольку Леклер уже довольно много проигрывает ему в чемпионате.
У Леклера было время построить команду вокруг себя, но он этого не сделал. Вспомните, он попал в Скудерию после посредственного сезона в Sauber, получив вдруг огромный контракт, словно он чемпион мира. Возможно, это было слишком много и слишком рано?
Ему никогда не приходилось ничего специально подстраивать под себя. Всё было дано, всё было готово. Он был быстр, и этого было более чем достаточно, поскольку тогда считали, что эта машина всё равно не сможет выиграть чемпионат. Он выиграл несколько гонок, опередил своего напарника Феттеля, и все были довольны.
Потом пришёл Льюис, который в прошлом году провёл не самый удачный сезон. Но ему было тяжело перестроиться под эту машину, ему нужно было время, чтобы всё должным образом организовать вокруг себя. В прошлом году Леклер был вполне этим доволен. Но когда Льюис сделал эту машину и эту команду своими, он пошёл вперёд, не оставляя ни малейшего шанса, а Леклер оказался к этому не готов».
Булыкин о Роналду: «Учитывая, что Криштиану сделал для футбола, его нельзя жестко критиковать. Мы еще увидим Португалию на этом ЧМ, где он будет одним из лидеров»
Мексиканские военные сбили беспилотник, прилетевший на закрытую тренировку сборной Южной Кореи
Тухель был недоволен тем, как Пикфорд разыграл мяч в игре с Хорватией: «Делай то, что я сказал». Помощник тренера сборной Англии сказал: «Мы играли коротко, когда это было не нужно»
Булыкин о Роналду: «Учитывая, что Криштиану сделал для футбола, его нельзя жестко критиковать. Мы еще увидим Португалию на этом ЧМ, где он будет одним из лидеров»
Мексиканские военные сбили беспилотник, прилетевший на закрытую тренировку сборной Южной Кореи
Тухель был недоволен тем, как Пикфорд разыграл мяч в игре с Хорватией: «Делай то, что я сказал». Помощник тренера сборной Англии сказал: «Мы играли коротко, когда это было не нужно»