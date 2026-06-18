Пилот Mercedes: в Барселоне мне повезло со сходом Антонелли

Гонщик Mercedes Джордж Рассел остался доволен минувшим Гран При Испании в Барселоне, хотя отметил, что ему повезло со сходом его напарника Кими Антонелли. В конце гонки итальянец прошёл Рассела за второе место, но после этого у него отказал двигатель.

© autosport.com.ru