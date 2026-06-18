Пилот Mercedes: в Барселоне мне повезло со сходом Антонелли

Джордж Расселл: В Барселоне мне повезло со сходом Антонелли
Гонщик Mercedes Джордж Рассел остался доволен минувшим Гран При Испании в Барселоне, хотя отметил, что ему повезло со сходом его напарника Кими Антонелли. В конце гонки итальянец прошёл Рассела за второе место, но после этого у него отказал двигатель.
«Я набрал на 18 очков больше, чем в последних двух гонках. Я бы взял из Гран При Испании положительное. Гонка была хорошей, честно говоря. Я чувствовал себя уверенно в начале. Очевидно, Льюис довольно рано сделал три пит-стопа, а затем мы отстали, и с этого момента было довольно сложно. У меня не было темпа, и я не был доволен жёсткими шинами. Не уверен, мог ли я максимально реализовать потенциал машины. Честно говоря, нам нужно посмотреть на это потом. Я думаю, Льюис всё равно справился бы, но он и так явно переиграл нас с виртуальной машиной безопасности. Мне повезло с неудачей Кими, но было жаль видеть, как для него закончилась гонка. В последнее время у нас было несколько сходов, так что это нас очень беспокоит», — сказал Рассел.
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