Экс-пилот «Формулы-1» сообщил, в чем Антонелли проще, чем Расселлу

Рене Арну: «Будущее Расселла повиснет на волоске в случае проигрыша титула, ожидания от Антонелли совсем другие»
Бывший гонщик «Формулы-1» Рене Арну поделился мнением о борьбе за чемпионство между напарниками по «Мерседесу» Андреа Кими Антонелли и Джорджем Расселлом.
«Сезон еще на ранней стадии, мы не дошли и до половины чемпионата. В Барселоне Джордж Расселл был быстрее Кими Антонелли в практиках и квалификации, и команда не могла попросить его подвинуться. Однако британец в сложном положении. Для него на кону стоит все. В случае проигрыша титула его будущее повиснет на волоске. Итальянец же, напротив, может чувствовать себя спокойнее. Ему всего 19 лет, за плечами 31 гонка, так что ожидания совсем другие. Команда и Вольфф любят Кими, и, считаю, у него хорошие шансы на чемпионство. Но «Мерседесу» надо действовать осторожно. В прошлом мы видели множество столкновений между напарниками», – сказал Арну.
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Ирисметов об Узбекистане на ЧМ: «Достаточно взять четыре очка и выйти из группы – с 3-го или со 2-го места, но, возможно, и с 1-го. Мы сильны командной игрой»
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Аргентинский журналист о форме Месси на ЧМ: «Лео готовился в условиях секретности. У него было больше свободы, чем у Марадоны в 1986-м. Он мог полететь в Аргентину из «Интер Майами» в случае проблем»