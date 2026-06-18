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Рене Арну: «Будущее Расселла повиснет на волоске в случае проигрыша титула, ожидания от Антонелли совсем другие»

Sports.ru

Бывший гонщик «Формулы-1» Рене Арну поделился мнением о борьбе за чемпионство между напарниками по «Мерседесу» Андреа Кими Антонелли и Джорджем Расселлом.

Экс-пилот «Формулы-1» сообщил, в чем Антонелли проще, чем Расселлу
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«Сезон еще на ранней стадии, мы не дошли и до половины чемпионата. В Барселоне Джордж Расселл был быстрее Кими Антонелли в практиках и квалификации, и команда не могла попросить его подвинуться. Однако британец в сложном положении. Для него на кону стоит все. В случае проигрыша титула его будущее повиснет на волоске. Итальянец же, напротив, может чувствовать себя спокойнее. Ему всего 19 лет, за плечами 31 гонка, так что ожидания совсем другие. Команда и Вольфф любят Кими, и, считаю, у него хорошие шансы на чемпионство. Но «Мерседесу» надо действовать осторожно. В прошлом мы видели множество столкновений между напарниками», – сказал Арну.
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