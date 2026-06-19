Пилот Williams дал характеристику текущему сезону в «Ф-1»

Карлос Сайнс: «Провожу один из сильнейших сезонов в «Ф-1»
Пилот «Уильямса» объяснил, почему получает удовольствие от нынешнего сезона «Ф-1».
«Я провожу очень хороший сезон. Если вернуться к практикам в Австралии, до того как у меня возникла проблема в квалификации, из-за чего я не смог выехать на трассу, а затем появились сложности с передним антикрылом в гонке… В этом году в каждой гонке у меня были проблемы. Вероятно, на данный момент я провожу один из сильнейших сезонов в «Ф-1». Я очень доволен своей командой инженеров, тем, как мы работаем в этом году и сохраняем мотивацию, даже несмотря на то что мы не боремся за большие очки. Мы все еще стараемся выжать максимум в каждой гонке, стараемся воспользоваться каждым случаем, когда появляется возможность заработать очки, и показываем отличные результаты в квалификациях. Я этим очень горжусь. К сожалению, «Ф-1» – очень сложный вид спорт, поскольку если ты не борешься за очки, или попадание в топ-5, или за подиум, то люди не особо обращают на тебя внимание – ведь всех интересует топ-10 или топ-5. Для меня сезон пока складывается хорошо, но действительно, ты не будешь особо сиять, если не попадаешь в первую десятку», – сказал Сайнс.
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