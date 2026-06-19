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Российский гонщик рассказал, как лишился контракта из-за своего гражданства

Чемпионат.com

Российский гонщик Владислав Ломко рассказал, что его гражданство неоднократно становилось препятствием для подписания контрактов, в том числе с командой «Альпин».

Российский гонщик лишился контракта из-за гражданства
© Чемпионат

«Скажем так, у меня был негативный опыт, связанный с этим. Именно фактор паспорта остановил «Альпин» от того, чтобы взять меня в юниорскую программу в начале 2022 года. Иногда эта политическая тема — просто лёгкое оправдание, чтобы сказать «нет», отмахнуться. А иногда реальная причина отказа. Вот в 2024 году была история, что мы уже договорились обо всём с одной командой LMP2 — экипаж, все условия. Но вдруг оказалось, что отец будущего сокомандника работает, условно, с немецким правительством — им вообще никак нельзя быть в одной машине с русским. Ну, мне так сказали, это не проверить, хотя в итоге команда нашла пилота, который был готов принести огромный бюджет — так что вполне возможно, что просто решили продать место», — рассказал Ломко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.
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