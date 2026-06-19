Алонсо может вернуться в McLaren

Сезон слухов и переходов в Формуле 1 набирает обороты. По сообщениям в испанских СМИ, Фернандо Алонсо может стать напарником Ландо Норриса в McLaren в 2027 году.

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Как отмечает испанский журналист Карлос Микель, двукратного чемпиона связывают хорошие отношения с боссом «оранжевых» Заком Брауном. И при определённом раскладе он может второй раз в карьере после 2015 года вернуться в Уокинг.

«Для реализации этого сценария необходимо одновременное выполнение множества разных условий», – пишет Микель.

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Скорее всего, под этими условиями журналист имеет в виду уход Оскара Пиастри – например, в Red Bull Racing, если оттуда уйдёт Макс Ферстаппен, а нидерландец не придёт на место австралийца в McLaren.

Слухи об уходе Алонсо из Aston Martin появились не впервые за последнюю неделю. Испанца, которому в июле исполнится 45 лет, также связывают с возвращением в Alpine.