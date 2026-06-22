Руководитель McLaren назвал команды, которые будут лидировать в Австрии

Андреа Стелла назвал две команды, которые будут лидировать в Австрии
Руководитель McLaren Андреа Стелла предположил, что на Гран При Австрии команды Ferrari и Mercedes останутся в лидерах.
«Австрия — немного другая трасса. Как и в Барселоне, стабильность, торможение и повороты очень важны. Но я ожидаю, что Ferrari останется самой быстрой машиной в поворотах. Хотя, у Mercedes лучший автомобиль в целом на круге, если учесть шасси и силовую установку. Мы стремимся развивать нашу машину к предстоящим гонкам. Но в то же время мы уверены, что наши конкуренты также будут привозить некоторые обновления. Поэтому мы хотим посмотреть на нашу траекторию, убедиться, что от гонки к гонке мы улучшаем машину. На этом у нас сейчас максимальная концентрация на данный момент. А потом, на трассе станет ясно, что ещё нужно сделать. В Австрии может быть ещё один жаркий и трудный для шин уик-энд. Поэтому важно также улучшить работу с точки зрения эксплуатации шин», — сказал Стелла.
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