Хэмилтон объяснил, почему не считает рекорды главным показателем успеха

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал, что никогда не воспринимал успех через призму побед, титулов и рекордов. На счету британца 106 побед в Гран-при, 104 поула и 205 подиумов — все эти показатели являются рекордными. Семь чемпионских титулов Хэмилтона равны достижению Михаэля Шумахера.

«Я никогда особо не задумывался о том, как можно определить успех. Думаю, его можно воспринимать по-разному. Думаю, это — просыпаться каждый день и пробовать снова, всегда стремиться стать лучше, чем вчера, развиваться и становиться тем человеком, в коже которого тебе комфортно, которым ты хочешь быть, преодолевать трудности, доказывать, что неправы те, кто пытается тебя сдержать или принизить, — вот как я это понимаю. Конечно, с точки зрения внешнего мира результаты — это то, что люди называют успехом, но для меня лично это просто прогресс. Если ты прогрессируешь, значит, ты добиваешься успеха. Я не оказываю на себя особого давления… Вот почему я всегда говорил, что очень благодарен за рекорды и тому подобное, но я никогда об этом не задумываюсь. Я каждый день думаю о том, как настроить свой ум, потому что в конечном счёте я сосредоточен на… Ты можешь настроить себя так, чтобы верить в то, что хочешь. И я всегда стараюсь работать над своим внутренним «я», чтобы запрограммировать себя на движение вперёд, не оглядываясь на то, что осталось позади. Это часть пути, но не обязательно самое главное. Главное — то, как ты поднимаешься, как двигаешься дальше, как пытаешься развиваться, и просто смотришь вперёд. Всегда смотришь вперёд, никогда не оглядываешься назад», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.