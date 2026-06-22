В McLaren оценили идею перехода «Ф-1» на V8

Зак Браун: «Идея о возвращении V8 в «Ф-1» звучит хорошо. Прекрасное направление для спорта»
Исполнительный директор «Макларена» поделился мнением о планах ФИА вернуть в «Ф-1» моторы V8.
«В конце концов в технической части нам придется положиться на «Мерседес» [который поставляет «Макларену» двигатели]. Мне кажется, все, что мы слышим от президента [Мохаммеда бен Сулайема] о V8 про более значимый ДВС, подходящее топливо, меньшую роль батареи и гибрида и улучшенный звук – все это звучит хорошо. Мои технические навыки не позволяют мне оценить это глубже, но, думаю, что идея звучит как прекрасное направление для спорта. Будем ли мы делать собственный мотор? Нужно подождать и посмотреть, каким будет регламент. Если он покажется нам интересным, то мы можем рассмотреть такой вариант. Но на данный момент подобные мысли только отвлекают, сейчас нам нужно сосредоточиться на нынешнем положении», – сказал Браун.
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Кирилл Комбаров о росте цен в США: «Стало дороже, но это связано не только с ЧМ. Инфляция не дремлет, цены подросли в мире. 65 тысяч зрителей видел, ни одного свободного кресла»
Генич прокомментирует игры Аргентина – Австрия и Уругвай – Испания, Черданцев – матч Бразилии и Шотландии, Шнякин – Португалии и Узбекистана