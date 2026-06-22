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В Mercedes ответили на обвинения в фаворитизме в адрес к Кими Антонелли

autosport.com.ru

Технический директор Mercedes Джеймс Эллисон отверг предположения о том, что команда оказывает особую поддержку лидеру чемпионата Кими Антонелли в ущерб его напарнику Джорджу Расселу.

В Mercedes ответили на обвинения в фаворитизме в адрес к Антонелли
© autosport.com.ru

После семи этапов сезона-2026 Антонелли возглавляет личный зачёт, опережая Льюиса Хэмилтона на 41 очко и Расселла на 50. На фоне успехов итальянца в социальных сетях всё чаще появляются обвинения в том, что руководство Mercedes делает ставку именно на 19-летнего гонщика.

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«Если бы вы работали в команде Формулы 1, то сразу поняли бы, насколько чужда нам сама идея фаворитизма, – сказал Эллисон. – Когда мы слышим такие разговоры, кажется, будто люди говорят на другом языке. Мы заинтересованы в успехе обоих пилотов. На самом деле нам безразлично, кто из них окажется впереди. Мы хотим видеть дубль в каждой гонке и не заботимся о том, кто будет первым, а кто вторым. По словам британского инженера, приоритетом для Mercedes остаётся Кубок конструкторов, поскольку именно от него зависят призовые выплаты и бонусы для сотрудников команды: «Для нас главный чемпионат – это не личный зачёт пилотов, а Кубок конструкторов. Именно за него команда получает награды. Поэтому любой фаворитизм просто не имеет смысла. Мы хотим получать максимум очков от обоих гонщиков в каждой гонке».
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