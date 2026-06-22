В Mercedes ответили на обвинения в фаворитизме в адрес к Антонелли

Технический директор Mercedes Джеймс Эллисон отверг предположения о том, что команда оказывает особую поддержку лидеру чемпионата Кими Антонелли в ущерб его напарнику Джорджу Расселу.

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После семи этапов сезона-2026 Антонелли возглавляет личный зачёт, опережая Льюиса Хэмилтона на 41 очко и Расселла на 50. На фоне успехов итальянца в социальных сетях всё чаще появляются обвинения в том, что руководство Mercedes делает ставку именно на 19-летнего гонщика.