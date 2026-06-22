Экс-инженер Ferrari: между Хэмилтоном и Шумахером нет ничего общего

Бывший инженер Ferrari и Mercedes Джок Клиа считает, что сравнения между Льюисом Хэмилтоном и Михаэлем Шумахером не имеют большого смысла.

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После первой победы Хэмилтона за Ferrari в Барселоне в паддоке вновь заговорили о возможном повторении истории Шумахера, который в начале 2000-х превратил Скудерию в доминирующую силу чемпионата. Однако Клиа уверен, что Хэмилтон строит собственный путь и не пытается копировать легендарного немца.

«Я не вижу между ними каких-то общих элементов, – рассказал Клиа в интервью Formula1.it. – Если бы существовал универсальный рецепт побед, мы могли бы сказать каждому 15-летнему гонщику, что именно нужно делать, чтобы стать чемпионом. Но в реальности Хэмилтон отличается от Шумахера, от Феттеля, от Антонелли. Каждый из них побеждает по-своему».

Инженер, работавший с несколькими чемпионами мира, отметил, что успех в Формуле 1 всегда зависит от индивидуальных качеств личности: