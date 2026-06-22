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Джок Клиа: Между Хэмилтоном и Шумахером нет ничего общего

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Бывший инженер Ferrari и Mercedes Джок Клиа считает, что сравнения между Льюисом Хэмилтоном и Михаэлем Шумахером не имеют большого смысла.

Экс-инженер Ferrari: между Хэмилтоном и Шумахером нет ничего общего
© autosport.com.ru

После первой победы Хэмилтона за Ferrari в Барселоне в паддоке вновь заговорили о возможном повторении истории Шумахера, который в начале 2000-х превратил Скудерию в доминирующую силу чемпионата. Однако Клиа уверен, что Хэмилтон строит собственный путь и не пытается копировать легендарного немца.

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«Я не вижу между ними каких-то общих элементов, – рассказал Клиа в интервью Formula1.it. – Если бы существовал универсальный рецепт побед, мы могли бы сказать каждому 15-летнему гонщику, что именно нужно делать, чтобы стать чемпионом. Но в реальности Хэмилтон отличается от Шумахера, от Феттеля, от Антонелли. Каждый из них побеждает по-своему».

Инженер, работавший с несколькими чемпионами мира, отметил, что успех в Формуле 1 всегда зависит от индивидуальных качеств личности:

«Работая с ними, я понял одну вещь: нужно адаптироваться. Я не мог работать одинаково с Льюисом, Михаэлем или Жаком Вильнёвым. Что объединяет чемпионов? То, что у них нет ничего общего друг с другом. У каждого свой характер, свой подход и свой способ побеждать. Льюис очень уважает Михаэля, но он не смотрит на его достижения с мыслью: «Я должен сделать то же самое». Он идёт своим путём. Конечно, все гонщики наблюдают друг за другом и чему-то учатся, но в конечном итоге каждый находит собственную дорогу к успеху».
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