ФИА утвердила изменения в моторном регламенте "Формулы-1"

Всемирный совет по автоспорту ФИА одобрил ряд изменений в Спортивном, Техническом и Финансовом регламентах Формулы-1, включая корректировки моторного регламента на сезоны 2027 и 2028 годов.

Главным одобренным изменением стало перераспределение соотношения двигателя внутреннего сгорания и системы рекуперации энергии.

Утверждённый пакет включает целевые корректировки мощности двигателя внутреннего сгорания, расхода энергии топлива и использования системы рекуперации энергии. Кроме того, команды получат большую гибкость в управлении энергетическими режимами. Напомним, как будет изменено соотношение ДВС и электрической части.

Также ФИА подтвердила увеличение продолжительности предсезонных тестов с трёх до четырёх дней начиная с 2027 года. Решение связано со сложностью нынешнего поколения автомобилей. Дополнительно объявили, что режим тепловой угрозы может быть объявлен по отдельности для спринт-заездов и основной гонки, либо также вместе на обе гонки.

Кроме того, были внесены изменения в правила использования режима повышенной мощности в условиях низкого сцепления, когда трасса мокрая, и плохой видимости. Его можно будет использовать, но с ограничением по падению мощности.

Среди других изменений значатся уточнения правил, касающихся поставок силовых установок, ознакомительных кругов перед стартом, дистанции гонок на отдельных трассах, а также ряда положений финансового регламента.