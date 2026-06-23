Португалия разгромила Узбекистан со счетом 5:0 на чемпионате мира

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Португалии обыграла Узбекистан. Встреча завершилась со счетом 5:0. Счет на шестой минуте открыл Криштиану Роналду. На 17-й минуте Нуну Мендеш удвоил преимущество португальцев. Криштиану Роналду под занавес первого тайма оформил дубль, а уже во втором тайме мяч в свои ворота забил футболист сборной Узбекистана Абдувохид Нематов. Под занавес матча Рафаэль Леау установил окончательный счет поединка. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию матча. Португалия в турнирной таблице группы K идет на первом месте, набрав четыре очка. Узбекистан замыкает группу, не набрав очков. Колумбия (3 балла) и ДР Конго (1) проведут свой матч 24 июня. Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.