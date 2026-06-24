Пилот McLaren получил восковую копию в Музее мадам Тюссо

Действующий чемпион Формулы 1 Ландо Норрис из заводской команды McLaren получил восковую копию, которую выставили в знаменитом Музее мадам Тюссо в британской столице.

В Лондоне специалисты создали скульптуру гонщика, пригласив британца для участия в работе, чтобы максимально точно подобрать цвет кожи для скульптуры, цвет глаз и другие нюансы, позволяющие добиться портретного сходства.

© Соцсети

«Поздравьте Lan-dos. Почти два года ушло на создании восковой фигуры. Супер круто! Спасибо, Музей мадам Тюссо», — написал Ландо Норрис на своей странице в социальной сети.

© Соцсети

Британец выложил снимки как с рабочими эпизодами, связанными с созданием фигуры, так и совместное фото со вторым «Ландо Норрисом», который сейчас экспонируется в прославленном музее.