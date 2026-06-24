Шумахер сообщил о возможном уходе из Red Bull главного инженера

Ральф Шумахер сообщил о возможном уходе из «Ред Булл» главного инженера: «По крайней мере, так говорят»
Бывший пилот «Ф-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер поделился слухами о возможном уходе из «Ред Булл» главного инженера Пола Монахэна.
«По крайней мере, так говорят. Конечно, я не совсем в курсе ситуации. Меня больше всего поразило, что он высказался решительно – не против Макса Ферстаппена, но все же с попыткой уравновесить [критику со стороны Ферстаппена], сказав: «Мы немного знаем Макса, и ситуация на самом деле не так уж ужасна. Нужно смотреть на все в правильном контексте». Это был первый случай, когда официальный представитель команды осмелился высказаться против такого убеждения. Прежде всего, это показывает, кого команде не хватает больше всего – доктора Гельмута Марко. Он выполнял особую роль. Он поддерживал как команду, так и пилотов. Он устанавливал четкие границы, предоставлял ясную информацию и указывал направление. В конце концов это имело огромное значение. Думаю, именно этого сейчас и не хватает. Более того, Гельмут занимался очень многим за кулисами. Он решал проблемы, находил людей на ключевые должности и поддерживал все на плаву. Не стоит недооценивать его работу. Всего этого больше нет. Более того, после ухода из жизни Дитриха Матешица [в «Ред Булл»] установилась новая корпоративная структура», – сказал эксперт.
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